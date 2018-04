De nieuwe Audi A4 Allroad is er

Door: BV

We zijn het inmiddels gewend dat er een Allroad in het Audi A4 gamma vertoeft. En dus komt hij ook van de jongste generatie. Dit is ‘m. Eens te meer moet je het doen voor z’n stoere uiterlijk, een beetje extra bodemvrijheid en z’n comfort.

Nieuw platform

Het platform komt gewoon van de berline en break waarmee we al konden kennismaken. Dat is vooral lichter dan z’n voorganger en ook deze A4 Allroad zet nu 90kg minder op de weegschaal dan voorheen. Dat is een gegarandeerde opsteker voor de acceleratietijden en het verbruik.

Van twee walletjes eten

Audi probeert net als de meeste andere constructeurs zo veel mogelijk niches te vullen en voor zo veel mogelijk smaken te cateren. En als dan de keuze moet gemaakt worden om de beschermlijsten aan te bieden in contrasterende kunststof of netjes in de autolak (wat eigenlijk het nut ervan grotendeels teniet doet) dan valt de keuze al snel op ‘we doen beide’. En kijk, je kan kiezen.

De motoren, en dat zijn er zes, kennen we allemaal al uit de nieuwe A4. Ze zijn van 150 tot 272pk sterk. Volgende zomer is hij te koop.