Telluride: zo wordt de premium SUV van Kia

Door: ADD

Op de Naias in Detroit (11-24 januari) toont Kia een nieuwe SUV studie onder de naam Telluride. De concept geeft ons een blik op hoe een grote en luxueuze SUV van de Koreanen er in de toekomst zou kunnen uitzien. Bijzondere kenmerken: tegengesteld openende deuren en extra comfort achteraan.

Comfort achteraan ten top

Met drie zitrijen biedt de Telluride plaats aan maximaal zeven inzittenden. Basis is het gestrekte platform van de Sorento, dat langer (5 meter) en breder (2,01 meter) werd. De voorste portieren gaan elk in een hoek van 90 graden open en onthullen zo vier afzonderlijke lederen zetels met achterin nog eens een opvouwbare bank voor drie passagiers. In de rugleuning zitten sensoren verwerkt die de vitale functies van de inzittenden meten. De waarden worden weergegeven op de achterste portierpanelen. Als daar behoefte aan is, zorgt een Light Emitted Rejuvenation (LER)-systeem in het plafond voor lichteffectjes om het welzijn te verbeteren.

Ook hier gesture control

Bovendien stelt Kia in de Telluride de "Command Swipe" technologie voor. In de achterste middenconsole is een aanraakgevoelige strip bevestigd, wuif je ernaar dan kan je door de muziekbibliotheek of andere multimedia scrollen.

Geen serieproductie?

Het uiterlijk van de SUV grijpt terug naar de huidige modellen van het merk, kijk maar naar de tijgerneus grille. Aangedreven wordt hij door een hybride systeem dat bestaat uit 3.5-liter V6 met 274pk en een elektromotor die nog eens 132pk extra toevoegt, samen dus 406 trotse paarden. Maar Kia haast zich om te zeggen dat er momenteel geen plannen voor serieproductie zijn. De Telluride zou maar een glimp zijn van de vormtaal en techniek die de Koreanen in de komende jaren willen etaleren - met name op de Amerikaanse markt.