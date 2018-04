Ford F-150 Raptor. Nu ook vierdeurs terreinbeul

Door: ADD

Breder, sterker, bruter - en nu met een vierdeurs dubbele cabine. Met de F-150 Raptor Supercrew toont Ford op de Naias een tweede voorproefje van zijn roofdino.

Van V8 naar V6

Precies een jaar geleden stond de tweedeurs versie in Detroit te blinken. En ook nu reppen de Amerikanen met geen woord over de prestaties. We mogen wel weten dat de Raptor het voortaan "slechts" over een 3.5-liter V6 EcoBoost zal beschikken, die echter sterker zal zijn dan zijn voorganger met de 6.2 V8 en 417pk. Volgens de geruchten zouden er nu ongeveer 500 paarden onder de motorkap komen. Een compleet nieuw ontwikkelde tienversnellingsbak zal je in de Raptor via schakelpaddles aan het stuur kunnen bedienen.

Bestand tegen de woestijn

De looks op hun beurt worden gedomineerd door een gigantisch Ford-logo in de grille en vier LED-koplampen, omsloten door een rij gele pinkers. Voor de perfecte off-road stabiliteit werd het koetswerk van de Raptor in vergelijking met de "normale" F-150 15 centimeter verbreed. Nog in 2016 moet de sterkste F-150 meedingen naar de overwinning in de ultra-harde Bajas Desert Race. Daarvoor werd het kader extra versterkt en de veerweg nog straffer. De transmissie werd eveneens aangepast en beschikt nu ook over zes rijmodi, waaronder een speciale "Baja-modus" voor de woestijnslag. Op de achteras is een sperdifferentieel standaard, maar wil je een automatisch Torsen differentieel voor de vooras, dan moet er bijbetaald worden.

Binnenin

Daar is het op het eerste gezicht nogal gewoontjes, ook al zorgt een camerasysteem dag en nacht voor een beter zicht. De materiaalkeuze in drie kleuren moet het allemaal een beetje opleuken. Prijzen noemt Ford nog niet.