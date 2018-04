​Volvo S90 doorstaat horror crash test

Door: ADD

De beruchte "small overlap frontal test“ van het Amerikaanse verzekeringsinstituut IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) jaagt de meeste constructeurs de daver op het lijf. Bij die crash test rijden de auto's namelijk met slechts 25 procent van hun voorzijde tegen een stormram. In tegenstelling tot bij andere crash tests waar de auto's veel frontaler botsen, kan hier de kreukelzone niet volledig zijn ding doen. Compleet verwoeste auto's zijn het resultaat van de crash video's die IIHS regelmatig online gooit.

Het zit in de details

De Volvo S90 brengt het er echter lang niet zo slecht vanaf. Natuurlijk wordt de linker kant van de nieuwste Zweedse sedan ook tot schroot herleid, maar als je de details bekijkt, merk je pas hoe veilig de Volvo wel niet is. In tegenstelling tot andere auto's wordt hij niet zijdelings gekatapulteerd. En ook al wordt het voorwiel weggeslingerd, de bestuurdersdeur blijft gesloten (wat niet altijd het geval is) en zelfs de voorruit breekt niet helemaal. Met de dummy lijkt het dankzij een groot aantal goed geplaatste airbags relatief goed te gaan.

Hoe goed de S90 het werkelijk doet, weten we nog niet. Noch Volvo noch het instituut hebben al officiële resultaten bekend gemaakt. Zodra dat het geval is, vind je die zeker en vast op auto55.be terug. Tot dan moet je het met het -misschien wel interessantere - filmpje stellen.