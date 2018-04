Denkt de Fiat 1/X9 aan een comeback?

Door: BV

Herinner je je de Fiat X1/9 uit de jaren zeventig en tachtig nog? Voor wie deze door Bertone getekende tweezitter vergeten is, hebben we een plaatje ervan op onze facebook-pagina gedropt. Deze designstudie van Idecore wil de sfeer en de lijnen van dat origineel vatten in een moderne interpretatie die (om één of andere reden) XXX is gedoopt.

Idecore opteerde voor een Targa-lay-out en stelt zich voor dat een 1.4l turbomotor voor de aandrijving zou ingeschakeld worden, in combinatie met een KERS-systeem. En de ‘triple X’ hoort een pluimgewichtje te zijn dankzij z’n structuur in koolstofvezel. Net als de Alfa Romeo 4C.