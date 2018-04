Vleugeldeuren dragen schuld vertraging Tesla Model X

Door: ADD

Tesla zou Tesla niet zijn als de Model X niet iets heel bijzonders had. Na het indrukwekkende bereik en het indrukwekkende touchscreen van de Model S, moesten extravagante achterdeuren bij de Model X voor het wauw-effect zorgen. En nu blijkt dat die "Falcon Wings" een van de oorzaken waren van de lange vertraging bij de marktintroductie. In plaats van in 2014 kwam de 80.000 dollar kostende SUV pas eind 2015 op de markt.

Ondermaatse kwaliteit

De Amerikanen wijzen naar de Zwitserse toeleverancier Hoerbiger met de beschuldigende vinger. De constructeur heeft zelfs klacht ingediend bij het US District Court in Noord-Californië. Tesla wil verdere rekeningen van de toeleverancier niet langer betalen en hoopt te kunnen aantonen zo geen contractbreuk te plegen. De samenwerking met Hoerbiger zette Tesla in mei 2015 stop na al circa drie miljoen dollar betaald te hebben. De stopzetting kwam er volgens Tesla omdat de Zwitsers er maar niet in slaagden om de deuren volgens hun kwaliteitsstandaard te produceren.