Suzuki introduceert nieuwe Ignis

Door: BV

Suzuki bouwt nog een crossover voor het compacte segment. Kleiner dan een SX4 S-Cross en minder ‘klassiek’ dan een Jimny. We kregen daarvoor een iM-4 en Ignis Concept te zien en het eindresultaat blijft behoorlijk dicht bij die studiemodelletjes. De inspiratie van de Ignis komt dan weer van de SC 100 GX uit de seventies (waarvan we een foto op onze facebook-pagina hebben gedropt). De C-stijl is een rechtstreekse verwijzing, maar je vindt de kenmerken in het ganse profiel terug.

Erg gul is Suzuki nog altijd niet met informatie. De nieuwe Ignis staat dan ook pas eind dit jaar bij de dealer. Wat het merk alvast wél kwijt wil, zijn de buitenmaten. Die luiden 3,70 meter in lengte, bij een breedte van 1,66 meter en een hoogte van 1,59 meter. De wielbasis van de Japanner is relatief lang met 2,34 meter. Een bewuste keuze van Suzuki om zo een soort mini-crossover te creëren. Iets dat ook op te maken valt uit de bovengemiddelde bodemvrijheid in deze klasse. Voor extra gebruiksgemak is de achterbank verschuifbaar.