Kroongetuige: VW Managers wisten van sjoemelsoftware

Door: ADD

Er lijkt eindelijk schot in de dieselgate-zaak te komen. Volgens verschillende Duitse media deed in de afgelopen maanden een getuige, die zelf persoonlijk betrokken was bij het gesjoemel, uitgebreid verslag over het hoe en waarom van de manipulatie.

Ganse afdeling motorenontwikkeling stilzwijgend betrokken

Volgens het nu beschikbare bewijsmateriaal wisten bijna alle werknemers en managers van de afdeling motorenontwikkeling van de manipulatie af of waren er zelfs bij betrokken. Op de betrokken afdeling was het geen geheim dat VW met de emissietesten de autoriteiten in de VS en Europa misleidden om zo de officiële grenswaarden voor stikstofoxide te kunnen bereiken. Om zichzelf te beschermen, zouden ze een "zwijggelofte" afgelegd hebben. Andere afdelingen binnen de groep zouden er, op enkele uitzonderingen na, daarentegen niets van geweten hebben.

Het gesjoemel begon in november 2006. Toen zou een grotere groep medewerkers van afdeling motorenontwikkeling het toepassen van de softwarefraude besproken hebben. Als dit klopt, was de hele manipulatie-operatie dus doordacht en gepland.

"Clean Diesel" om Toyota te overtreffen

Aanleiding voor het gesjoemel was een strategisch grootschalige dieseloffensief van VW in de VS in 2005 en 2006. VW kampte toen met massale verkoopsproblemen in de Verenigde Staten. De Duitsers wilden met een "Clean Diesel" de hybride technologie van aartsrivaal Toyota de pas afsnijden. Deze techniek moest milieuvriendelijk zijn, maar mocht niet te duur zijn. Wat in hun ogen alleen bereikt kon worden door middel van het manipuleren van de software.

De VW-top heeft altijd benadrukt dat de manipulaties in motorsturing het werk van slechts een kleine groep werknemers was, dat de raad van bestuur en de raad van toezicht niet op de hoogte waren.