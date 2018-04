Unimog Schwarzenegger opnieuw te koop

Door: ADD

In september 2014 had "Terminator" Arnold Schwarzenegger zijn Unimog uit 1977 verkocht aan een Amerikaan voor € 208.250. Maar nu staat Arnies Unimog opnieuw te koop. De eigenaar hoopt op Ebay een zaakje te kunnen doen. Hij vraagt er namelijk € 322.000 voor. Als zijn plan werkt, dan zal de speciaal voor Schwarzenegger gebouwde en nagenoeg onverwoestbare Unimog U1300 SE 6.4 een zeer waardevolle investering blijken. Dat is namelijk een waardestijging van ongeveer 30 procent op 1,5 jaar tijd.