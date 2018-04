Seat SUV Aran steekt hoofd boven water

Door: BV

Een SUV van Seat, daar wordt al jaren over gesproken. Al in 2007 stond er op het Autosalon van Frankfurt een concept car van. De Tribu. Hij is ook al enkele keren toegezegd, maar bij de dealers staat hij nog steeds niet. Maar er komt verandering in. De Aran gedoopte creatie wordt eindelijk voorgesteld op het Autosalon van Genève. De Spanjaarden wilden de auto daar als verrassing tonen, maar dat is een beetje mislukt. Iemand kon immers een foto van het entertainmentsysteem nemen en daarop zien we de auto.

Lijkt op Seat 20V20

Onderhuids zal de Seat nagenoeg identiek zijn aan de Tiguan die dit voorjaar wordt gelanceerd. De Aran zal tegen de zomer bij de dealers staan, met bovenop de gekende techniek een uiterlijk dat geïnspireerd is op dat van de Seat 20V20 concept.