De Peugeot Traveller wordt geen dertien-in-een-dozijnbus

Door: BV

Citroën liet ons vorige week al wat meer van de SpaceTourer zien in de vorm van de Hyphen Hyphen concept car. En nu is het de beurt aan Peugeot om wat meer over zustermodel Traveller kenbaar te maken. En wedden dat Toyota dan ook nog eens volgt?

Uiteindelijk wordt de Traveller de opvolger van de Peugeot Expert. Een voertuig dat we vooral als bestelwagen kennen. Eentje met een tussenmaat. Niet zo groot als een Boxer, maar ook weer niet zo compact als een Partner. Maar de Traveller wordt veel meer. Hij moet ook z’n mannetje kunnen staan als monovolume. In een Expert kan je ook zitbanken krijgen, maar met een personenwagen zal je hem niet verwarren. De Traveller zal je echter de keuze bieden: zo veel mogelijk mensen vervoeren of zo veel mogelijk comfort creëren. Of bagage natuurlijk. Gooi alle zetels eruit en er past zo maar eventjes 4.900 liter in.

Drie lengtematen

De Traveller komt er in drie lengtematen. Dat is nieuw. En er wordt aan een speciale versie gewerkt met zes individuele zetels. Draaibaar en als je wil zelfs met tafeltjes ertussen. Een aardig alternatief voor een Mercedes V-Klasse of Volkswagen Multivan. En in één klap kan ook de voormalige Peugeot 807-klant bediend worden.

Peugeot Traveller iLab

Voor de goede orde heeft Peugeot de iLab ook nog eens aangekleed met Alcantara en hout en is een conventionele tafel vervangen door een 32” grote tablet. Voor dat laatste zouden we onze adem niet inhouden, maar de aankleding… dat is perfect denkbaar. Zelfs je oren kan je aan boord laten verwennen. De Franse audiospecialist Focal propt er 17 luidsprekers in voor een optimaal resultaat.