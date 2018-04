Heeft Kia niet genoeg aan één SUV?

Door: BV

Het is niet eens twee weken geleden dat Auto55.be je een test met de nieuwe Kia Sportage serveerde. Dat is voor de Europese markt zowat Kia’s populairste model. Best verwarrend dus dat het bedrijf nu een tweede SUV voorstelt. Die heet Niro en hoewel hij een wat conventioneler uiterlijk heeft, past hij wel perfect in het segment van de Sportage. Z’n wielbasis van 2,70m is nagenoeg identiek.

Voor Europa?

We gaan er voorlopig even van uit dat de Niro niet naar Europa komt, maar uitsluitsel geeft Kia niet. En misschien is de aandrijflijn reden genoeg om de twee naast elkaar te laten bestaan. De Niro wordt immers aangedreven door zowel een 1.6l benzinemotor als een elektrische aandrijfeenheid. Een combinatie die ervoor zorgt dat de hybride elke 100km minder dan 6 liter verstookt.

De benzine wekt 103pk op, de elektromotor nog eens 43pk. Dat en de gezamenlijke trekkracht van 264Nm wordt via een zestrapsautomaat naar de voorwielen versast.