BMW i8 wordt rood

Door: BV

De BMW i8 is ’s werelds best verkopende hybride sportwagen. Maar omdat hybride sportwagens niet aan de bomen groeien is dat voorlopig nog een holle uitspraak. Bovendien vinden we het eerder een GT dan een echte sportauto, maar laat ons niet verzanden in dat soort van discussies.

In elk geval is het zo dat de i8 vooral van eigenaar verandert in zwart, grijs en het felle blauw dat zo goed bij al die voor een hybride verplichte blauwe accenten past. Die laatste kleur wordt door de Duitsers overigens fel gepromoot. Maar nu vinden ze het toch tijd voor wat anders. Typisch sportwagen-rood bijvoorbeeld. Op het Salon van Genève debuteert een speciale editie die zich in die tint hult.

250km/u

Dat blijft de begrensde topsnelheid en aan de acceleratietijd van 4,2 tellen verandert evenmin iets. Logisch want de elektromotor + 1,5l driecilinder met twee turbo’s wekken samen 357pk op. Net zo veel als in eender welke andere i8.

Wat wel specifiek is, zijn de kleur van de gordels, de deurdrempels, de deurhendels in carbon, speciale vloermatten en de bekleding waarin rode accenten zijn ingewerkt.

In juli lopen de eerste exemplaren van de BMW i8 ‘Protonic Red Edition’ van de band en BMW zal ze slechts beperkte tijd bouwen. Dat wil overigens niet zeggen dat het een gelimiteerde oplage is. De Duitsers leggen zichzelf immers geen limiet op.