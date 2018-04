Brabus hitst Mercedes G 500 op

Door: ADD

Een lieflijk lijnenspel of lage luchtweerstandscoëfficiënt? Niet bij de Mercedes G-Klasse. De hoekige basisvorm van deze klassieker bestaat al sinds 1979 en werd in de loop van de tijd slechts behoedzaam aangepast. Bij Benz-tuner Brabus is de G-Klasse stamgast.

500pk voor de G500

De in 2015 opgefriste G 500 heeft standaard een 4,0-liter achtcilinder biturbo die 422pk en 610Nm opwekt. De tuner gooide daar 78pk en 100Nm bij, waardoor er nu 500 paarden aan het werk zijn en het maximumkoppel naar 710Nm stijgt. Daarmee haalt de 2.550kg zware terreinwagen de 100 in 5,7 seconden en een top van 220km/u.

Visueel

De voorbumper kweekt extra attitude en krijgt aan elke kant zes geïntegreerde verchroomde of zwarte LED's. Op verzoek monteert Brabus zwarte xenon koplampen en lichtmetalen velgen tot 23-inch. Achteraan laat zich een actieve sportuitlaat met gestuurde kleppen. De verlichte deurdrempels worden geactiveerd door de deurgreep aan te raken of met de afstandsbediening.

Wat mag dat kosten?

De basisversie van de Mercedes-Benz G 500 begint bij ons bij € 110.715. Voor de motortuning vraagt Brabus nog eens € 7.840 bovenop. De sportuitlaat van roestvrij staal kost € 3.000, voor de verlichte drempels ben je (inclusief montage) € 4.310 kwijt.