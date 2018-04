Allerlaatste 'echte' Lamborghini staat te koop

Door: ADD

Dit zou de allerlaatste Lamborghini zijn die de fabriek in Sant'Agata verliet voordat VW er de boel overnam. Dus in zekere zin, dit is de werkelijk allerlaatste "100%" Lamborghini ooit. En dat maakt hem waanzinnig populair bij autoverzamelaars van over de hele wereld die dan ook wellicht zonder verpinken de £ 150,000 tot £ 170.000 die veilingshuis Silverstone Auctions vraagt, op tafel zullen leggen.

Deze Lamborghini Diablo SV uit 1999 heeft 51.499 km op de teller staan. Dat lijkt weinig, maar voor een supercar is een dergelijke kilometerstand best al veel.