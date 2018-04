Designer leert VW wat retro is

Door: ADD

Tijdens de CES (Consumer Electronics Show) 2016 in Las Vegas stelde Volkswagen de Budd-e voor. Een elektrisch busje waarvan ze zelf vonden dat het een wel heel erg retro lijnenspel had. Vijf jaar voordien stond op het salon van Genève al eens zo'n retro Bulli te blinken.

Maar beide VW-busjes kunnen/konden beslist nostalgischer, dat moet ook designer David Obendorfer gedacht hebben. Die tekende deze VW T1 Revival.

Realistisch

Wat er vooral interessant aan is, is dat het niet de zoveelste hypothetische denkoefening is, maar dat het een design is dat ook werkelijk uitgevoerd kan worden. Volgens Obendorfer is de VW T1 Revival ontworpen op het huidige VW Transporter T6-platform, met een wielbasis die 7cm verlengd is. Het oorspronkelijke hippiebusje werd naar deze tijd vertaald met behoud van zijn gebogen plaatwerk, afgeronde hoeken, ronde koplampen, chromen details en tweekleurige lak. Smaakt naar meer.