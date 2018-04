Skoda stoomt Vision S klaar voor serieproductie

Door: BV

Nu de compacte SUV één van de grootste Europese segmenten is geworden, haast de Volkswagen-group zich om zo snel mogelijk een ruim aanbod op de markt te zetten. Na de nieuwe Tiguan kregen we al de Seat Ateca te zien. En Skoda stoomt ook een SUV klaar. Die is er nog niet helemaal, op het Salon van Genève krijgen we deze Vision S te zien. Nog een concept, maar serieproductie is voor zo snel mogelijk.

Voor 6

De Vision S, is een grote jongen geworden. Nog steeds gebaseerd op het MQB-platform dat we voor het gemak vaak bestempelen als het Golf-onderstel, maar er is stevig aan gerokken. De wielbasis bedraagt 2,79m, de totale lengte is 4,7m. Voldoende om drie zitrijen van 2 personen in te parkeren.

Plug-in-hybride

De techniek kennen we van deze Tiguan GTE. Met een 157pk sterke 1.4 TSI die gekoppeld is aan een elektromotor van 54pk die de voorwielen bedienen en een elektromotor van 116pk die de achterwielen aandrijft en zodoende ook vierwielaandrijving mogelijk maakt. Schakelen doet hij met een DSG-automaat.

En de prestaties?

De Vision S is dan wel geen kleintje, hij kan toch heel wat. Op te beginnen kan hij 50km op stroom rijden die je uit het stopcontact hebt getankt. En die telt niet voor de uitstoot en het verbruik, waardoor een gemiddelde van 1,9l/100km of 45gCO2/km mogelijk is. En met 225pk totaal vermogen kan hij ook in minder dan 8 tellen naar de 100.