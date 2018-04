Break van Kia Optima heet Sportswagon

Door: BV

Vorig jaar presenteerde Kia de Sportspace. Een concept die de logische voorbode was van een break op Optima-basis. En nu is die er. Zonder teasers, lekken, plaagfilmpjes of ander gedoe. En we kunnen ook meteen zeggen dat er in de koffer 553l past. 48l meer dan in de sedan. En de achterbank kan helemaal plat.

De motoren

Die lopen gelijk aan die van de Optima met vier deuren. In onze contreien betekent dat vooral kansen voor de 1.7 CRDi met 141pk en 340Nm, maar er is ook een 2-liter benzine met 163pk en een GT-versie die 245pk uit dezelfde centrale melkt. En dan is er nog een plug-in-hybrid. Die kan 54km rijden op z’n 68pk sterke elektromotor voor de 154pk krachtige benzine ter hulp moet schieten. Goed voor een CO2-afgifte van amper 37g/km.

De Optima Sportswagon debuteert in Genève en staat later dit jaar bij de dealer.