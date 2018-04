Eerste plaatje Renault Mégane GrandTour

Door: BV

Renault zal op het Autosalon van Genève niet één, maar twee belangrijke nieuwe modellen voorstellen. De eerste is de Scénic die nog steeds één van Europa’s populairste compacte monovolumes is. Maar daar hebben we nog niets van gezien. De tweede wordt een uitbreiding op gamma van de recent gelanceerde nieuwe Renault Megane. Daar komt een break bij, die weerom naar de naam Grandtour zal luisteren.

Megane ST

De break-versie van de Megane maakt ongetwijfeld gebruik van dezelfde structuur als de Mégane, maar als je niet getrakteerd wordt op een grotere koffer dan heeft Renault z’n huiswerk niet goed gemaakt. En als we het merk mogen geloven, wordt de Mégane ST een schoonheid. De jongste incarnatie liet op dat vlak te wensen over.

Motoren en transmissies?

Het is nog allemaal veel te vroeg voor details, maar ze zijn natuurlijk gewoon gelijk aan die van de Mégane met vijf deuren.