Is 354pk te weinig voor deze Lexus LC 500h?

Door: BV

Slabbetjes en zakdoeken hebben we nodig bij het aanschouwen van de Lexus LC 500. Na de door een V8 aangedreven creatie die op het Autosalon van Detroit werd getoond, zal Lexus op het Autosalon van Genève een hybridevariant in de schijnwerpers zetten. Daarvan hebben we nu meer technische gegevens.

Minder dan 5 seconden

De LC 500 maakt behoorlijk intensief gebruik van aluminium en ook carbon om het gewicht omlaag te halen. En z’n accu weegt maar 50kg en wordt gekoppeld aan een nieuwe ontwikkelde elektromotor die kleiner is en daardoor ook wat minder gewicht in de schaal werpt. Maar van z’n totale vermogen van 354pk komt het leeuwendeel van een 3,5l V6 benzinemotor. De elektromotor heeft slechts 60pk, de benzine wekt 295pk op.

Al bij al wordt de LC 500h een flinke sprinter. 100 zal in minder dan 5 tellen realiteit zijn. Maar er zal meer afhangen van z’n uitstoot en z’n prijs. Want 354pk in een exotisch ogende coupé… dat is de jongste tijd eerder magertjes.