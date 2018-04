Peugeot 2008 krijgt subtiele opfrisser

Door: BV

Bij tijden gaan autoconstructeurs hun auto’s bij een facelift met het botte mes te lijf en wordt er geknipt, gesneden en geplakt dat het een lieve lust is. Maar de opfrisser van deze 2008 is zachter van aard. Er is eerder sprake van zalfjes en wat make-up. Niets drastisch. Dat moest ook niet, want de 2008 is er nog maar van 2013 en gaat voldoende vlot over de toonbank.

En de bumpers?

Geen facelift zonder nieuwe bumpers, zeggen we wel eens. Maar kijk, hier zijn ze ongemoeid gelaten. Idem dito voor de lichtunits. Alleen de grille is nieuw. En ook binnenin moet je twee keer kijken, ook al dweept Peugeot er met nieuwe materialen. Wat wel nieuw is , is een GT Line. Sportief, maar niet zonder ook nog een beetje elegant te blijven. Specifieke 17-duimers zijn het voornaamste wapenfeit ervan.

Ruim motorenpalet

Je zat bij de 2008 niet om motorkeuze verlegen. En dat blijft zo. Er is een 1.2 driecilinder met 82pk, gekoppeld aan een manuele of een elektronisch geregelde handbak, kortweg ETG5 genaamd. Met de semi-automaat ligt het verbruik op 4,4l/100 km, en dat is meteen het zuinigst dat de 2008 met benzinemotor kan, maar je moet er wel de wat archaïsche werking van het ding bijnemen. De 1.2 PureTech-benzine levert heel wat meer vermogen - 110pk. Hier kan je desgewenst het schakelen overlaten aan een echte 6-traps automaat. Het verbruiksgemiddelde ligt dan op 4,8l/100 km. De sterkste benzine is de 130pk sterke 1.2 PureTech. Peugeot koppelt deze enkel aan een manuele 6-bak. Dieselen is enkel mogelijk met de 1.6 BlueHDi, goed voor 120pk, een verbruik van 3,7l/100km en 96g/CO2/km als emissiewaarde.