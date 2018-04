Is de Maserati Levante eindelijk klaar?

Door: BV

Maserati treedt toe tot het SUV-segment. Een feit dat overigens al zo lang wordt aangekondigd dat we er diep de archieven voor hebben moeten induiken. Tot aan de Kubang Concept uit 2003. En ondertussen kwamen we erg veel beloften tegen van Maserati om het model eerder op de markt te brengen. Al zo vroeg als 2007. Dit model is echter gebaseerd op de gelijknamige concept car uit 2011, waarvan we in 2013 al concrete details kenbaar konden maken.

Première in Genève

Een vandaag de ether in gestuurde teaser leert ons dat de Levante debuteert op het aanstormende Autosalon van Genève. Met ten minste zes cilinders onder de kap. En laat ons hopen dat productie nu niet lang op zich laat wachten. Een zaak die bij de Fiat-group lang niet zeker is. Kijken we maar na de trieste soap die wordt opgevoerd rond de introductie van de Alfa Romeo Giulia.