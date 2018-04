Scheurende gordels in Toyota RAV4

Door: BV

Toyota ziet zich verplicht om wereldwijd niet minder dan 3 miljoen auto’s naar de dealer te roepen voor controle of een technische interventie. Het gaat om de modellen RAV4 en Vanguard. Die laatste is niet op de Europese markt. De eerste wel. Op ons continent moeten er 625.000 naar de dealer voor een aanpassing aan de achterste veiligheidsgordels.

Niet zo veilig

Veiligheidsgordel is in dit geval een beetje een te optimistische term. Een metalen onderdeel in de buurt van het mechanisme kan er immers voor zorgen dat de gordel scheurt onder spanning. Hoe Toyota dat weet? Het is al minstens twee keer voorgevallen.