​Sjoemelworsten bij VW?

Door: ADD

De curryworstproductie bij Volkswagen overtrof ook in 2015 de verkoop van auto’s van het kernmerk. In zijn beenhouwerij in Wolfsburg produceerde de constructeur vorig jaar ongeveer 7,2 miljoen curryworsten. Dat waren er bijna een miljoen meer dan in 2014 (6,3 miljoen stuks). Daarnaast verliet er ook nog eens ca. 6 ton ketchup de fabriek.

Geen worstenschandaal

De stijgende worstomzet stond in schril contrast met de autoverkoop. In 2015 werden er namelijk (als gevolg van dieselgate) 5,82 miljoen Volkswagens verkocht, terwijl dat er in 2014 nog 6,12 miljoen waren.

Op en top Volkswagen

De curryworsten worden wel degelijk bij VW zelf geproduceerd. Ze worden niet enkel in de eigen kantines en fabriek verkocht, maar ook via de detailhandel. Op verpakking staat er steevast "Volkswagen Originalteil". Maar of zo’n statement de laatste tijd nog een bewijs van kwaliteit is, dat is een andere vraag.