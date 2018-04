​Porsche 911 GT3 RS by Kaege: lichter, groen en met ruitjes

Door: ADD

"Een geradicaliseerde auto voor op de weg", dat had de Duitse tuner Kaege voor ogen tijdens zijn knutselsessie met de Porsche GT3 RS (3,6 liter en 415 pk). Zo bouwden ze een M+M-uitlaatsysteem en een racekatalysator (200 cellen = minder tegendruk) in die tegelijkertijd de kracht van de motor vergroten en het gewicht van de Porsche verlagen (plus acht pk en min zeven kilogram). Nog eens zeven extra pk's worden door een airbox uit carbon geleverd (= betere luchtdoorstroming). De hydraulische pomp werd door een elektrische servopomp verandert en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Vermageringskuur

Hierboven werd al duidelijk dat gewichtsverlies centraal stond bij de conversie van de GT3 RS. Bovenop bracht de installatie van een lithium-ion batterij van Liteblox een gewichtsbesparing van 15kg op, terwijl verschillende andere "ingrepen" nog eens voor 20kg minder op de weegschaal zorgden.

Retro-vibe

Binnenin werden de middenconsole, de rolbeugel en verschillende andere onderdelen in hetzelfde groen van het koetswerk gespoten. Ruitjes geven de zetels een vintage-look. En kwestie van passend onderweg te zijn, komen diezelfde ruitjes terug op een reis- en helmtas.