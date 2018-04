€ 470.000 voor de veiligste Mercedes S-Klasse ter wereld

Door: BV

Volgende week debuteert Mercedes op het Autosalon van Genève met de S-Klasse Maybach (tegenwoordig een uitrustingsniveau, zoals je hier kan lezen) Guard. En het gaat om die vijf laatste lettertjes. Die betekenen immers dat de Duitse limousine gepantserd is.

Gepantserd

Er zijn al bedrijven die je S-Klasse zo aankleden dat vijandig tuig er niet in geraakt. Dat Mercedes het zelf doet, levert in elk geval als voordeel op dat er al extra bescherming kan ingebouwd worden op de productielijn. Mercedes kan zo extra aandacht besteden aan de klassieke zwakke punten: scharnieren, holtes en lasnaden. Het resultaat is een VR10 beschermingsniveau. Hoger mag niet bij particuliere voertuigen. Er een kogel op afvuren heeft dan ook geen enkel effect. En ook een geharde kogel raakt er niet door. Een granaatje? Kansloos.

Veiligheid heeft natuurlijk wel een prijs. € 470.000, om exact te zijn. Je kan natuurlijk ook voor één van de concurrenten kiezen. Een gepantserde Audi A8 L bijvoorbeeld. Of een Range Rover Sentinel.