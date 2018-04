VW start SUV-offensief in Genève

Door: BV

Twee SUV’s. Dat heeft Volkswagen momenteel in de catalogus. De Touareg en de Tiguan. Naar hedendaagse normen is dat eerder mager. Er zijn merken, Nissan bijvoorbeeld, die alleen de middenklasse al bespelen met drie modellen. Dat hebben de Duitsers natuurlijk ook al in de smiezen. En daarom komt er een SUV-offensief uit Wolfsburg. In Genève staat daarvan nog een concept car. Daarvan is dit de eerste teaser.

Maar welke maat?

Een SUV dus, dat is duidelijk. Maar met welke afmetingen? Het merk experimenteerde eerder al met een T-Roc en ook met een erg kleine Taigun. Wat dit exact is, wordt volgende week duidelijk. En het is lang niet onmogelijk dat het om nog een derde variant gaat. Een Tiguan voor 7 inzittenden bijvoorbeeld.