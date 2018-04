Facelift Alfa Romeo Giulietta

Door: BV

De Alfa Romeo Giulietta dateert al van 2010. Dat betekent dat de tijd zo onderhand rijp is voor een facelift. En kijk, dat is exact wat de Italianen voorstellen op het Autosalon van Genève.

De opfrisbeurt is exact zoals je hem verwacht. Het uiterlijk wordt gemoderniseerd door de bumperschilden te vervangen en de grille aan te passen. En er zijn ook nieuwe wielen, terwijl de labeltjes die erop gekleefd zijn nu dezelfde stijl volgen als die van de aanstormende Giulia.

Opteer je voor de Giulietta Veloce, dan is er meer werk verzet. Die heeft naast specifieke bumpers ook nieuwe zijschorten en glanzend zwarte spiegelkappen. En daar zit een interieur met leder/Alcantara, een afgeplat stuurwiel, namaak-carbon en rood contraststiksel. In de andere versies noteren we overigens ook andere stofjes.

Motoren

Het volledige motorenaanbod ziet er nu zo uit:

- 1.4 TB met 120pk en 215Nm

- 1.4 TB MultiAir met 150pk en 230Nm

- 1.4 TB MultiAir TCT met 170pk en 230Nm

- 1.4 TB voor gebruik met LPG met 120pk en 215Nm

- 1.75 TB met 240pk en 340Nm (incl. overboost) (Veloce)

- 1.6 JTDM met 120pk en 280Nm

- 2.0 JTDM met 150 of 170pk

De snelste van het lot, de Veloce, rijdt 100km/u na 6 seconden en haalt 226km/u. Deze lente staan ze allemaal bij de dealer.