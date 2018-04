Citroën werkt aan nieuwe C6

Door: BV

De Citroën C6 staat bij ons niet meer in de catalogus. Wie er één zoekt, zal zich moeten richten op de occasiemarkt om vervolgens te merken dat zo’n C6 lang niet duur, erg ruim en erg comfortabel is. Dat laatste is een understatement, want hij rijdt op de laatste evolutie van het hydractieve ophangingssysteem van het merk. Dat is inmiddels verdwenen en het komt niet meer terug. Maar de Fransen beloven volgend jaar wél met een nieuw ‘revolutionair’ systeem te komen. We zijn benieuwd.

De C6 komt wel terug

Citroën maakte verlies aan elke C6 dat het ooit verkocht. De Fransen hebben daarom absoluut geen plannen om zich opnieuw in dat segment te begeven. Tenminste… bij ons. Maar in China komt er wel terug een C6. Die toont Dongfeng Peugeot-Citroën hieronder voor het eerst. Onder de vleugels van Dongfeng leeft de huidige C6 overigens ook voort, maar dat zie je er niet aan (kijk hier maar).

De C6 zal naar alle verwachtingen gebouwd worden bovenop het EMP2-platform van de groep en aangedreven worden door 1.8 en 2.0l benzinemotoren. Later dit jaar gaat hij in première, nu is hij er alleen als tekening.