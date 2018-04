Lotus Evora Sport 410: +10pk - 70kg

Door: BV

De Evora was in het Lotus-gamma altijd al de telg die het het minst nauw nam met de lichtgewicht filosofie van oprichter Colin Chapman. Maar naarmate het model ouder wordt, komt het steeds dichter bij de basisfilosofie van het merk. In Genève debuteert de Lotus Evora Sport 410. Met meer vermogen, maar - vooral - met minder kilo’s. Er is nog eens 70kg uitgespaard.

3,5l V6

De 3,5l V6 van Toyota-origine is nu nog 10pk krachtiger. Dat betekent dat hij 410pk opwekt, terwijl ook de trekkracht exact 410Nm bedraagt. Door de deurpanelen te veranderen en veel meer naakt carbon in te schakelen weegt de tweezitter nu nog slechts 1.325kg.

De prestaties

100 is realiteit na 4,2 seconden. En z’n top bedraagt 300km/u. Als je met de hand schakelt tenminste. Laat je het wisselen van verzet over aan een automaat dan haal je nog 1 tiende sneller de 100, maar dan is de pret wel al uit bij 280km/u.