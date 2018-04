Zo sterk is een BMW i8 niet

Door: BV

Gisteren figureerde op de Auto55.be-pagina’s nog een BMW i3 die aan een stevige aanrijding met een Cadillac opvallend weinig schade overhield. Met dank aan z’n met carbon versterkte composietstructuur. Technologie die ook de ruggengraat vormt van de BMW i8, maar dat kon dit exemplaar niet helpen.

Geplet door cementtruck

Een Cadillac in de koffer krijgen is één zaak. Een cementtruck een heel andere. Deze Californische BMW i8 gooide er de handdoek tegen in de ring. De auto werd van de baan geslingerd en compleet platgewalst. Maar er is ook nog goed nieuws. De inzittenden overleefden het zonder levensbedreigende verwondingen.