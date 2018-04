Dieselhybride VW T6 met 1.100Nm!

Door: BV

Constructeurs proberen u en ons ervan te overtuigen dat het bouwen van hybrides een erg ingewikkelde en bijgevolg dure zaak is. En misschien is dat wel de reden dat er van de jongste Volkswagen Transporter (de T6) nog geen hybride in de catalogus staat. Maar je kan nu wel een hybrid kopen. Een dieselhybride nog wel. Bij tuner MTM, die zegt dat hybrides helemaal niet zo moeilijk zijn.

MTM bestelt zelf gewoon een T6 met 2-liter bi-turbo dieselcentrale en pept die krachtbron alvast op tot 240pk. En dan steekt het bij de achteras een elektromotor die 42pk opwekt. Het resultaat is dat T6 Hybrid vierwielaandrijving kweekt enerzijds en dat hij ook nog eens een flinke dosis trekkracht krijgt. Het maximumvermogen van 282pk doet er niet eens zo veel toe als je 1.100Nm ter beschikking hebt.

Een lichte jongen is de T6 niet, maar je kan er niettemin mee naar 100 in 8,2 seconden en haalt een top van 215km/u. Over het verbruik zegt MTM dan weer niets. Dat doet klaarblijkelijk niet zo veel ter zake.