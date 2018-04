Touring Superleggera onthoofdt Disco Volante

Door: ADD

Het is een traditie dat er op het Autosalon van Genève veel sportwagens gepresenteerd worden. Inclusief exoten van fabrikanten als Arash, Spyker of Rimac. Ook designhuis Carrozzeria Touring Superleggera is in Zwitserland present. Dit jaar hebben de Italianen de open versie van de Disco Volante meegebracht. Net als de Coupé is die eveneens gebaseerd op de Alfa Romeo 8C (Spider). Maar hier belooft de Spider meer te zijn dan een open Coupé. De Alfa kreeg een koets van aluminium en carbon met daarop de koplampen van een Ferrari 599 GTB en verwijderbare dakpanelen van koolstof (gewicht: 3,5 kg).

7 stuks

In het totaal zijn er voor de transformatie van de 8C Spider naar Disco Volante Spider 4500 werkuren nodig. Slechts zeven exemplaren worden er gbouwd. Die worden aangedreven door een 450pk sterke V8 van Maserati-origine (292km/u), de gewone motor van de Alfa Romeo 8C Spider blijft dus onaangetast.

Interesse?

Dan moet je sowieso een huidige 220.000 euro-kostende Alfa Romeo 8C Spider meebrengen. Van de coupé-versie van de Disco Volante zijn ondertussen al zes van de acht geplande exemplaren bij de eigenaar aangekomen.