Alles wat je moet weten over de Audi Q2

Door: BV

Audi stapt met de Q2 in het segment van de compacte SUV. Een belangrijke stap, want terwijl het daar heel wat spelers aantreft van volumemerken, zijn de premiumconstructeurs er nog niet zo ruim vertegenwoordigd. En dat betekent dat het merk met de vier ringen de kans krijgt om klanten aan zich te lijmen die tot op heden niet overwogen om naar een premiummerk over te stappen.

Nieuwe designer

De Q2 is gebouwd onder supervisie van designer Marc Lichte. Dat is nieuw bloed bij Audi. Hij tekende eerder al de Prologue-concept cars, maar dit is z’n eerste productiemodel. En je ziet de nieuwe wind waaien. De kop- en staartlichten hebben een andere vorm, de verhoudingen tussen de grille en de rest van de neus zijn gewijzigd, de daklijn loopt wat sterker af dan in deze klasse gebruikelijk is en er is zelfs een contrasterende C-stijl. Noem dat gerust het meest aparte kenmerken van de Q2. Dat betekent overigens ook dat de Q2 er géén extra ruitje meer heeft, maar het is nu nog onmogelijk om in te schatten of dat veel gevolgen heeft voor de zichtbaarheid rondom.

Niet zo'n kleintje

Van kop tot staart meet de Q2 4,19m. Dat is minder dan een A3 driedeurs, maar het verschil blijft miniem. En omdat er een beetje meer in de hoogte gewerkt wordt, kan er veel in de koffer. 405l om exact te zijn. Meer dan in de A3 Sportback.

De juiste geluiden

Premium is de jongste tijd een erg vloeibaar begrip geworden dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Elke constructeur heeft er wel een eigen definitie voor. Audi denkt het waar te kunnen maken met de nodige snufjes. Een elektrische kofferklep, adaptieve cruise-control, head-up-display en digitaal dashboard bijvoorbeeld.

Onder de kap

Daar blijft downsizing het codewoord; Er wordt afgetrapt met een 1.0l turbo benzine met 110pk die 3 cilinders in de strijd gooit. Erboven zitten vierpitters: 1.4l en 150pk of 2.0l en 190pk sterk. En dan zijn er drie diesels. De instapper daar is een 1.6 TDI met 116pk en een 2.0 TDI met 150 of 190pk. Allemaal worden ze gekoppeld aan een zesbak die je met de hand schakelt, maar een 7-traps automaat met dubbele koppeling is er ook. Voorwielaandrijving is standaard, maar wie dat SUV-rijden wat serieuzer wil nemen, kan ook voor Quattro-vierwielaandrijving kiezen.