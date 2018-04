Nieuwe Renault Scénic standaard op 20"

Door: BV

Renault stelt op het Autosalon van Genève naast de nieuwe Mégane Grantour ook deze Scénic voor. Daar hadden we al enkele beelden van, maar de oogst aan details was nog mager. Daar komt nu verandering in. De Grand Scénic wordt dit najaar onthuld.

Smal, maar groot!

En laat ons maar meteen met één van de meest opvallende aspecten beginnen. Letterlijk, opvallend dan. Want Renault zal de Scénic standaard uitrusten met 20-duims lichtmetalen velgen. Met relatief smalle bandjes, dat wel. Maat 195/55 R20. Dat moet ervoor zorgen dat de dynamische proporties intact blijven. We houden ook ons hart vast, want het onderstel is net hetzelfde als dat van de Renault Talisman en Renault Mégane en het is een understatement van te stellen dat dat het niet goed doet met 19” velgen. Laat staan een maat groter. Maar misschien stelde het Renault wel in staat om een specifieke afstelling te voorzien. We zullen je op Auto55.be het antwoord geven nog voor hij bij de dealer staat.

Comfortabel interieur

Er zijn minder esthetische risico’s genomen aan de binnenkant. Daar moet Renaults R-Link 2-systeem met één of andere tabletachtige look in de middenconsole aanstaande klanten verleiden van zodra ze in de toonzaal plaatsnemen. Het instrumentarium is dan weer helemaal identiek aan dat van de andere recente Renaults. Die haalden we hierboven al aan, en je mag ook de Espace in het lijstje zetten.

Aan opbergruimte is een hoop aandacht besteed. Net als in de Captur is het dashboardvak eigenlijk een schuif met een capaciteit van 11,5l. En in de verschuifbare middenconsole past 11,5l. Achteraan onder de vloer is er nog meer stouwcapaciteit. Daardoor kan je al 63l spullen kwijt nog voor je aan de 572l grote koffer begint. En de achterbank kan in een handomdraai omgetoverd worden tot een vlakke laadvloer.

De motorversies

De motoren dan. Daar heb je de keuze uit een 115pk en 130pk sterke benzine en diesels met 110, 130 en 160pk. In géén van de gevallen zegt Renault er je nog bij hoe groot die eigenlijk zijn of hoeveel cilinders die hebben en daar is een reden voor: ze zijn klein! Groter dan een zestienhonderd wordt het nooit. De krachtigste diesel van allemaal wordt overigens standaard gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling.