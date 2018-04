Morgan EV3:Traditie met e-motor

Door: ADD

In 1909 werd de Morgan Motor Company opgericht en min of meer sinds die tijd bouwt het bedrijf hun bestseller. De Threewheeler zou je kunnen omschrijven als een mix van auto en motor. Hij heeft drie wielen en een metalen koets op een essen houten frame, de bestuurder zit half buiten. De creatie werd sinds decennia meestal door een V2-motor aangedreven. En tot op heden heeft het voertuig nauwelijks veranderingen ondergaan.

Met elektrische motor!

Maar plotseling is een cruciaal detail anders. In Genève toont Morgan een elektrische variant van de klassieker. Het is de definitieve versie van het prototype dat we vorige zomer al in Goodwood zagen.

Een 46kW-sterke elektromotor (62,5pk) wordt gevoed door een 20 kWh lithium batterij. De driewieler versnelt ermee in minder dan negen seconden naar 100km/u en als topsnelheid geeft Morgan ongeveer 145km/u op, als bereik ongeveer 240 kilometer. Onder de klassieke tankdop zit de aansluiting voor het laden met de kabel verstopt.

Houten frame



Traditie is alles bij Morgan. Een elektromotor betekent dus een grote sprong. Maar voor de rest houden de Britten aan de oude waarden vast. Zo staat de fabrikant te boek als enige in de wereld die nog steeds houten kaderstructuren produceert. Ook in EV3 zit een essen frame. Maar anders dan in het verleden is de koets niet uit zuiver aluminium, maar is er ook carbon in verwerkt. Zo kan de EV3 minder dan 500kg op de weegschaal zetten.

De benzinevariant weegt droog (zonder brandstof) 25kg meer, maar rijdt wel pittiger. In zes seconden zit die aan de 100 en stopt pas bij 185km/u. Wat de prijs betreft, zouden beide varianten evenveel moeten kosten. Zowel voor de EV3 als voor de benzinevariantbetaal je zo’n € 40.000.

Handmade

Zoals gebruikelijk bij Morgan, wordt ook dit model met de hand gemaakt. De productie zou moeten van start gaan in het vierde kwartaal van 2016. Waarbij Morgan ook financiële steun van de Britse regering krijg.