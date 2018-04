Phideon is het nieuwe topmodel van Volkswagen

Door: BV

Er wordt al lang gespeculeerd over een opvolger voor de hoogbejaarde Phaeton. Dat model verdween bij ons al enige tijd geleden uit de catalogus en deze maand lopen nu echt de laatste exemplaren van de band. Het verkocht eigenlijk alleen nog een beetje behoorlijk in China. En daar is deze opvolger eigenlijk speciaal voor gebouwd. Hij heet Phideon. De naam is afgeleid van Fides, de Romeinse godin van de trouw.

Grote jongen

De Phideon is 5,05m lang, 1,87m breed en 1,48m hoog. Een grote jongen dus. VW zegt dat het model in Duitsland is ontwikkeld en getekend, maar de designers hebben zich toch niet al te moe gemaakt. Het ziet er gewoon uit als een extra grote Passat.

Onder de kap komt een 3-liter V6 met 300pk en vierwielaandrijving. Maar omdat Chinezen eigenlijk niet wakker liggen van de prestaties zal er ook een 2-liter viercilinder met voorwielaandrijving in te vinden zijn. Er is sprake van een plug-in-hybrid, maar dat is nog toekomstmuziek.

Voor Europa werkt VW rustig door aan een model boven de Passat. Deze Phideon zal de oversteek niet maken. Hij wordt ook gewoon in China gebouwd, bij partner Shanghai Automotive.