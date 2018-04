Dit zijn de 9 betrouwbaarste occasies die je kan kopen

De Duitse keuringsinstantie Dekra onderwerpt elk jaar niet minder dan 15 miljoen wagens aan de periodieke keuring. Van de resultaten daarvan houdt de instantie netjes statistieken bij. Elk defect wordt er per merk en model genoteerd en dat levert elk jaar een lijstje op van de auto’s die de beste occasie zouden zijn. Statistieken die overigens weinig of niets te maken hebben met pannes of pechtstatistieken, want een auto met panne dient zich doorgaans niet op de keuring aan. Hieronder vind je de winnaar per categorie.