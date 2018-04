Welke kleurencombo past de Bugatti Chiron het best?

Als je € 2,4 miljoen neertelt voor een nieuwe Bugatti Chiron, dan gaan we ervan uit dat de fabrikant die levert in eender welke kleurencombinatie die je in gedachten hebt. Maar dat betekent niet dat het bedrijf zelf geen suggesties heeft voor de aankleding van het 1.500pk sterke monster. Hieronder vind je er 8. Laat gerust in de comments weten welke je het meest aanspreekt.