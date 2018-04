Ruikt de Bentley Bentayga zo?

Door: ADD

Neen hoor, zelfs een nobel merk als Bentley schaamt zich niet om af en toe wat merchandising op de markt te gooien. Ditmaal wordt de populariteit van de Bentayga geëxploiteerd. De SUV krijgt zijn eigen parfum.

Droge woestijn en roze peper

In de persmededeling lezen we dat het geurwater "de geest van de moderne avonturier” belichaamt en dat het gewijd is aan diegenen "die voortdurend alles op alles zetten". En hoe ruikt dat dan zo’n avonturier die altijd tot het uiterste gaat? Wel blijkbaar geurt die naar roze peper, citroen, rozemarijn en cederhout.



Betaalbaar

Het Bentley-boeket kreeg de welluidende naam "Infinite Rush", komt in een woestijnflesje van 60mm en je hoeft er geen lening voor aan te gaan. Voor slecht € 59 ruik je als een echte Bentley Boy. Al zal wellicht geen enkele Bentayga-rijder het in zijn hoofd halen om zich met het spul te besprenkelen.