​Lamborghini Veneno: rariteit van 10 miljoen te koop

Door: ADD

Slechts vier modellen werden er ooit van de Lamborghini Veneno gebouwd en een daarvan staat nu te koop. Vraagprijs? € 9.980.000.

De cijfertjes

Met de Lamborghini Veneno Coupé vierden de Italianen hun 50ste verjaardag. Het model werd in de gesloten versie op het Autosalon van Genève in 2013 voorgesteld en beschikt over een 6,5-liter V12. In 2,9 seconden snelt de hypersportwagen van nul naar 100 en pas aan 355 km/u geeft hij er de brui aan. Drie jaar geleden kostte zo'n exemplaar € 3,6 miljoen. Maar dat hield de potentiële kopers niet weg, nog voor z'n introductie waren de drie productie Veneno's al verkocht. Lamborghini hield het testexemplaar voor zichzelf.

Il secondo

De Lamborghini Veneno met chassisnummer 2 wordt nu te koop aangeboden door Reckless, een autohandelaar uit Japan. Hij heeft 840km op de teller staan en is ongevalvrij. Een nieuwe miljonair vinden die de hypercar te ruste wil zetten in zijn verwarmde garage, wordt geen wellicht geen huzarenstukje, ondanks de exuberante prijs.