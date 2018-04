Twee nieuwe Singer Porsche 911 om op te kwijlen

Door: BV

Dit weekend wordt het Amelia Island Concours d’Elegance gehouden. En dat betekent dat zowat alles en iedereen uit het Amerikaanse automilieu met een beetje budget er samentroept. Het ideale moment dus voor een bedrijf als Singer - dat haast onwezenlijk fijn afgewerkte 911-creaties bouwt - om uit te pakken. Dat doet het met deze twee versies. De eerste heet North Carolina en is in Blood Dark Red gelakt, en de tweede heet Florida en is uitgevoerd in Hemingway Blue. De prijs ligt ergens tussen € 200.000 en meer dan het dubbele daarvan.

Voor deze exemplaren maak het eigenlijk niet uit. Die zijn al verkocht, want de naam is die van de staat waar ze heen trekken. Maar als je wil, dan zorgt Singer zelf nog wel voor een 4-liter boxermotor en handgeschakelde zesbak in een 911 die klassieker oogt dan z’n prestaties doen vermoeden. En als dat niet meteen tot de mogelijkheden hoort, dan kan je nog steeds genieten van de fotootjes… Krijg je er nog niet genoeg van dan hebben we hier nog een zilvergrijs exemplaar en hier een gifgroen.