VW probeerde dieselgate-bewijs te vernietigen

Door: BV

Het dieselgate-potje blijft maar stinken. Alleen al de afgelopen weken kwam aan het licht dat de Volkswagen-directie al veel langer op de hoogte was van de onregelmatigheden en werd de Amerikaanse baas ‘in onderling overleg’ uit de onderneming gezet. En nu komt aan het licht dat VW in de VS bewust getracht heeft bewijzen van de sjoemelsoftware te vernietigen. En zelfs de manier waarop dat aan het licht komt, is niet al te koosjer.

Niet meewerken? Buiten!

Volkswagen heeft namelijk een juridische procedure aan z’n been door een medewerker van de IT-dienst die vorig jaar ontslagen is. Hoewel het Amerikaanse Ministerie van Justitie op 18 september had gesteld dat het illegaal zou zijn om bewijs te vernietigen, bleef Volkswagen nog naarstig data van z’n schijven wissen. Een IT-medewerker die tegensputterde werd niet overgeplaatst naar een andere dienst of even met verlof gestuurd, maar botweg ontslagen. En hij vecht nu terug.

Routine

Het bedrijf zou tot 21 september massaal schijven hebben gewist. En ook daarna werd er nog, tot begin oktober, regelmatig data overschreven. Een zaak die VW afdoet als ‘routine’. De onderneming kampte immers met een tekort aan opslagcapaciteit. En een extra server, dan kon er bij VW blijkbaar niet af. Als de zaak gegrond blijkt, dan hangt VW nog maar eens meer boven het hoofd. Hoewel het onwaarschijnlijk is, kan het bedrijf in theorie zelfs z’n handelslicentie voor de VS verliezen.