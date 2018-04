De Mazda CX-4 komt eraan

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt in 2015 probeerde Mazda ons ervan te overtuigen dat de Koeru concept car wat speciaals was. En het zal op 25 april nog eens hetzelfde proberen bij de voorstelling van de CX-4. Dat is de productieversie van die showcar.

Origineel, maar vooral niet té

De CX-4 wordt voor de CX-3 zo ongeveer wat de BMW X4 is ten aanzien van de X3: een auto met een erg gelijkaardige (om niet te zeggen identieke) technische basis, maar met een koetswerk waarin wat meer dynamisme werd geïnjecteerd. Die daklijn is dan ook waar Mazda bij de eerste kleine teaser op focust.

Het debuut is voorzien voor het Autosalon van Peking, zo weet je meteen voor welk smakenpalet het model is bestemd. We herhalen nog eens dat de Koeru 4,6m lang, 1,9m breed en 1,5m hoog was.