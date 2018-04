BMW presenteert in één klap 3 nieuwe modellen

Door: BV

Als je een BMW motorfiets wil, dan kan je terecht bij een gespecialiseerde dealer. En auto’s vind je dan weer in je BMW-garage. Maar je kan bij beide ook nog een hele hoop andere zaken vinden met BMW-logo's op. Van kledij tot bagagesets en speelgoed. En ook fietsen. Er zijn er nu in één klap drie nieuwe.

BMW fietsen

De Bike Junior is bedoeld voor je nageslacht. De e-Bike heeft in het frame geïntegreerde elektromotor die tot 25km/u ondersteuning kan bieden. Die heeft overigens net als een auto ook al bemoeizieke elektronica aan boord. Die toont je op de boordcomputer in welke versnelling zou hoort te rijden. En dan is er nog de Cruise Bike (of Cruise M Bike als je er ook carbon en mat zwart aan wil hebben). Die is bedoelt voor wie zich nog zelf in het zweet wil werken. Naast de M-variant zijn er drie uitvoeringen: Mineral White, Aqua Pearl Blue en Frozen Brilliant.