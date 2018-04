Buitengewone prijs voor 'gewone' Ford Capri

Door: ADD

Pas bij 54.000 Britse pond viel vorige maand de hamer voor deze Ford Capri III op de Silverstone Auctions in het Verenigd Koninkrijk. Omgerekend ongeveer € 70.000 en dat is volgens de Britse Daily Mail een recordprijs.

Waarom zoveel geld?

Ten eerste gaat het hier om een Capri uit 1987. En dat maakt hem een van de laatste exemplaren die in Duitsland van de band rolden, maar enkel in Engeland verkocht werden. Bovendien hoort de donkergroene Ford tot de Brooklands reeks (zescilinder uit Keulen, sperdifferentieel, Recaro zetels en lederen bekleding) waarvan er exact 1.038 eenheden gebouwd zijn.

Gekocht om in nieuwstaat bewaard te worden

Ten slotte is er de perfecte staat. De eerste eigenaar kocht de Capri om hem in een verwarmde garage te conserveren . Eigenaar nummer twee deed hetzelfde en verkocht de auto nu aan een derde partij. Op 29 jaar tijd legde de Capri 936 mijl of 1.506km af.