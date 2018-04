Hoe retro wil je je Dodge Challenger en Charger?

Door: BV

1970, dat is het jaar waar je jezelf heen wil catapulteren als je je Dodge Challenger en Charger zo retro mogelijk wil hebben. En het summum moet dan een exemplaar zijn in een modekleur van destijds. Maar dan moet je er natuurlijk wel alle nukken van een oude auto erbij nemen.

Dodge weet dat heel wat van die nostalgische zielen uit praktische overwegingen toch een nieuwe auto nemen. Dat verklaart in grote mate het succes van de retromodellen als de Challenger en de Charger. Het speelt daar nog eens extra op in door ook de modekleuren van destijds weer op te diepen. In het verleden passeerden al exemplaren de revue in kleuren als Plum Crazy (paars), Top Banana (geel) en Sublime (groen). En nu diept Dodge weer een kleur op die luistert naar de naam Mango Orange, recht uit de seventies catalogus.