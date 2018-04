Betaal je 6 miljoen voor een Lexus LFA

Door: BV

Lexus had vier jaar nodig om 500 exemplaren van de LFA bij elkaar te vijzen. En die kostten allemaal meer dan € 300.000. Slechts één op tien exemplaren was daarbovenop nog eens voorzien van het Nurburgringpakket dat ervoor zorgde dat de V10 nog eens 10pk extra opwekte (volledige specificaties vind je hier), die op een andere ophanging rustte, een grote vaste vleugel had, een aangepaste sequentiële zesbak kreeg ingebouwd en ook nog eens andere velgen en banden kreeg. Het resultaat was een 8,85 seconden winst bij het overwinnen van De Groene Hel, wat best indrukwekkend is.

Het meest indrukwekkende is dat er nu een exemplaar (chassisnummer 00275) te koop staat voor het twintigvoudige van de nieuwprijs enkele jaren geleden. Akkoord, er staan slechts 680km op de teller en op de auto prijkt de handtekening van Toyota-baas Akio Toyoda. Maar toch, is € 6.430.000 niet wat overdreven?