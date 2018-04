Ook nieuwe Top Gear hitst gemoederen op

Door: ADD

Provocatie hoort evenzeer bij "Top Gear", als azijn bij fish and chips. En het wegvallen van Jeremy Clarkson lijkt daar geen verandering in te brengen.

De opnames van het eerste seizoen onder leiding van Chris Evans zorgen nu al voor opwinding. Matt LeBlanc, zoals we ondertussen weten een van de nieuwe co-presentatoren, had met het team in het centrum van Londen stunts uitgevoerd in de buurt van een oorlogsmonument. En dat wekte veel Britse wrevel op.

Geen respect

Zo is er een gepensioneerde kolonel die in de conservatieve krant 'Telegraph' kritiek uitte op het uitermate respectloze gedrag. Maar waar Clarkson waarschijnlijk met een beetje spot gereageerd zou hebben, gaat Chris Evans voor de verzoeningsstrategie. Maandag verontschuldigde hij zich. "Ik heb de beelden vanmorgen voor de eerste keer gezien en voelde hetzelfde als iedereen," vertelde hij aan de BBC. "Als het mijn beslissing was, zou ik zeggen dat deze scène niet getoond mag worden."

In mei

Dan gaat de nieuwe "Top Gear"-reeks eindelijk van start. En niet enkel de Britten wachter er vol spanning op.