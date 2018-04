Nieuwe Honda Civic is geen nieuws meer

Door: BV

Op het Autosalon van Genève stond al een concept car waar je met wat goede wil de productieversie door kon zien schemeren. En nu zijn de geheimen van de nieuwe Honda Civic (de hatchback, voor de Europese markt) helemaal blootgelegd. De patentbeelden zijn immers gelekt. Ten laatste volgend jaar staat deze Civic in de showroom.

Veel groter

Op deze beelden is de Civic in de eerste plaats ontdaan van wat drukke accenten. Wat niet meteen betekent dat hij nu sober is. En hij is ook groter dan de uittredende generatie, wat dit model maar slecht kan verstoppen. Kijk maar eens naar de overhangen voor- en achteraan.

En onder de kap?

Op motorisch vlak komen er twee gloednieuwe benzinemotoren, eindelijk voorzien van een turbo. Het gaat om een éénliter en een 1.5 liter viercilinder. De eerste is vermoedelijk een driepitter, maar Honda heeft dat nog niet bevestigd. Bovendien is de nieuwe Civic toch iets lichter dan hij nu al is, wat het verbruik en het dynamisme ten goede moet komen.